Der 27-jährige Fahrer eines Streifenwagens im Einsatz will in Ludwigsburg auf die A81 abbiegen, dabei kommt es zur Kollision mit dem Ford einer 59-Jährigen. Was bekannt ist.

Matthias Kapaun 24.06.2025 - 12:24 Uhr

Ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt ist am Montagabend auf der Bundesstraße 27 in Ludwigsburg im Bereich der Autobahnauffahrt zur A81 in Richtung Stuttgart mit dem Ford einer 59-Jährigen zusammengestoßen. Die 59-Jährige sowie eine 23 Jahre alte Polizistin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 45 000 Euro.