Mit seinem Laufrad überquert ein vierjähriges Mädchen einen Bahnübergang, als die Schranken bereits geschlossen sind. Es kommt zu einem schlimmen Unglück.
10.05.2026 - 11:50 Uhr
Sipplingen - Ein vierjähriges Kind hat einen Bahnübergang am Bodensee mit seinem Laufrad überquert und ist dabei von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Als die Schranken bereits geschlossen waren, sei das Mädchen mit seinem Laufrad über den Bahnübergang in der Ortsmitte von Sipplingen gefahren, teilte die Polizei mit.