Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Mittwochmorgen – im Detail geht es vor allem um den Fahrer eines Sattelzugs. Bei Korntal-Münchingen war ein 45-Jähriger mit seinem Audi auf der Überleitung von der A81 auf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim Einfädeln auf den rechten der beiden Fahrstreifen der B10 stieß er mit einem Laster zusammen. Der Fahrer des Lkw hatte vermutlich den Audi im toten Winkel nicht wahrgenommen und es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Anschließend fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer weiter in Richtung Stuttgart, ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern.

Bisher ist laut Polizeibericht lediglich bekannt, dass es sich um eine Sattelzugmaschine mit Sattelauflieger handelt. Am Audi entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls und insbesondere der noch unbekannte Fahrer des Lasters werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer: 0 71 56/4 35 20 oder per E-Mail an: ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.