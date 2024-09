Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 295 bei Renningen touchiert eine Frau in ihrem Kia beim Spurwechsel einen Laster. In der Folge überschlägt sich ihr Pkw – dennoch geht die Kollision glimpflich aus.

Marius Venturini 23.09.2024 - 13:54 Uhr

Ohne verletzte Personen, dafür umso spektakulärer ist ein Verkehrsunfall am Montagvormittag bei Renningen vonstatten gegangen. Auf der Bundesstraße 295 war eine Frau in ihrem Kia in Richtung Leonberg unterwegs. Nach Informationen der Polizei kam es zwischen den Anschlussstellen Renningen und Naturtheater während des Spurwechsels zuerst zu einer Berührung mit einem Lastwagen. Dadurch verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto, das sich in der Folge überschlug und schlussendlich in einer Wiese neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand, die Höhe des Schadens steht aktuell noch nicht fest.