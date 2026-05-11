Ein Lkw ist am Montag auf der B 29 bei Winterbach in einen Sicherungsanhänger einer Baustelle gekracht. Die Strecke Richtung Stuttgart wurde teilweise gesperrt – es kam zu Staus.

Sascha Sauer 11.05.2026 - 14:17 Uhr

Auf der B 29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagvormittag ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Gegen kurz vor 11 Uhr prallte ein Lastwagen in Fahrtrichtung Stuttgart aus bislang ungeklärter Ursache in einen Sicherungsanhänger einer Baustelle. Der Anhänger diente als Vorwarner und stand auf dem Standstreifen.