Auf der B14 in Backnang kommt ein Mercedes-Fahrer in einer Kurve von der Straße ab und kollidiert mit einem Strommast – dieser bricht ab und fällt in ein Gartengrundstück.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat dazu geführt, dass am Mittwochmorgen die B14 in Backnang (Rems-Murr-Kreis) für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall gesperrt werden musste. Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B14 zwischen Waldrems und Maubach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Strommast kollidiert.

 

Der Mast brach daraufhin ab und fiel in ein Gartengrundstück. Hierbei wurde die Leitung an einem direkt mit dem Strommast verbundenen Haus teilweise abgerissen, weshalb sofort Reparaturarbeiten notwendig waren. 

Die B14 wurde für die Dauer der Instandsetzung in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall für mehrere Stunden gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 55.000 Euro. Laut der Polizei wurde niemand verletzt. sas