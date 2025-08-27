Auf der B14 in Backnang kommt ein Mercedes-Fahrer in einer Kurve von der Straße ab und kollidiert mit einem Strommast – dieser bricht ab und fällt in ein Gartengrundstück.

Sascha Sauer 27.08.2025 - 15:56 Uhr

Eine Verkettung unglücklicher Umstände hat dazu geführt, dass am Mittwochmorgen die B14 in Backnang (Rems-Murr-Kreis) für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Schwäbisch Hall gesperrt werden musste. Wie die Polizei berichtet, war ein 56-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B14 zwischen Waldrems und Maubach in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Strommast kollidiert.