Um einem Polizeiwagen Platz zu machen, wechselt ein Transporter-Fahrer die Spur. Kurz danach gibt es eine Karambolage. Die Suche nach Zeugen läuft.

Leonberg: Thomas K. Slotwinski (slo)

Normalerweise eilt die Polizei erst dann zu einem Unfallort, wenn es schon gekracht hat. In diesem Fall war eine Streifenwagenbesatzung aber unmittelbar Zeuge des Geschehens. Sie war am Dienstag gegen 6.20 Uhr auf der A 8 bei Leonberg-Ost auf der linken Spur im Einsatz in Richtung München unterwegs. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Transporter ebenfalls die linke Spur. Als er den heraneilenden Einsatzwagen bemerkte, wechselte er nach rechts und ordnete sich hinter einen anderen Wagen ein.

 

Dieser bremste den Angaben zufolge ohne ersichtlichen Grund unvermittelt abrupt ab. Um auf das Auto nicht aufzufahren, trat der Fahrer des Transporters voll auf das Bremspedal. Der Fahrer eins Ford, der dahinter unterwegs war, bremste zwar ebenfalls sofort. Doch es war zu spät: Der Ford krachte auf den Lieferwagen.

Fahrer, der alles ausgelöst hat, braust einfach weiter

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden beziffert die Polizei auf rund 25 000 Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der wahrscheinlich in einem Toyota Yaris gesessen hatte, interessierte sich für den Aufprall hinter ihm herzlich wenig und fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Für Hinweise stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion die Telefonnummer 0711  / 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.