Um einem Polizeiwagen Platz zu machen, wechselt ein Transporter-Fahrer die Spur. Kurz danach gibt es eine Karambolage. Die Suche nach Zeugen läuft.

Normalerweise eilt die Polizei erst dann zu einem Unfallort, wenn es schon gekracht hat. In diesem Fall war eine Streifenwagenbesatzung aber unmittelbar Zeuge des Geschehens. Sie war am Dienstag gegen 6.20 Uhr auf der A 8 bei Leonberg-Ost auf der linken Spur im Einsatz in Richtung München unterwegs. Ein 41-Jähriger befuhr mit seinem Transporter ebenfalls die linke Spur. Als er den heraneilenden Einsatzwagen bemerkte, wechselte er nach rechts und ordnete sich hinter einen anderen Wagen ein.