Auf der Fahrt von Sindelfingen in Richtung Stuttgart kracht ein 29-Jähriger am Samstagmorgen um 5.30 Uhr gegen einen Baum. Die Polizei geht von Übermüdung aus.

Wolfgang Berger 31.05.2026 - 11:57 Uhr

Mit schweren Verletzungen ist ein Autofahrer am Samstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der A 81 aus Richtung Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommend in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart gefahren. In der Überleitung auf die A 8 in Richtung Karlsruhe kam der Audi Q4 Sportsback alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich kollidierte der Audi mit einem Baum.