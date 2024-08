Wegen eines Unfalls, bei dem ein Auto in Brand geriet, ist die A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern voll gesperrt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet ein Wagen wegen Aquaplanings ins Schleudern und prallte mit einem Wohnwagengespann zusammen, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.

Der Wohnwagen sei auseinandergerissen worden und der Pkw, an dem er hing, in Brand geraten. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Wegen eines großen Trümmerfelds dauere die Vollsperrung an. Verletzt wurde den Angaben zufolge wohl niemand.