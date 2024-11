Lkw brennt - A6 in beide Richtungen gesperrt

Ein Lastwagen fährt auf der A6 Richtung Sinsheim. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Reifen platzt.

red/dpa/lsw 15.11.2024 - 06:44 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Lastwagen in Brand geraten. Auslöser für den Unfall und das anschließende Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein geplatzter Reifen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw sei - nachdem der Reifen geplatzt war - an die Mittelleitplanke geprallt, umgekippt und in Brand geraten. Das Fahrzeug versperrte nach Polizeiangaben alle drei Fahrstreifen.