Ein Autofahrer kommt plötzlich von der Spur ab, stößt gegen einen Lastwagen und stirbt. Die Polizei glaubt aber nicht, dass der Mann an den Verletzungen des Unfalls gestorben ist.

red/dpa/lsw 28.02.2026 - 15:28 Uhr

Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ist ein Autofahrer leblos von Einsatzkräften in seinem Wagen gefunden worden. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Mann nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist – vielmehr vermuten die Ermittler einen medizinischen Notfall als Todesursache.