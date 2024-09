Nach einem Unfall ist die A6 bei Hockenheim Richtung Mannheim voll gesperrt. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

red/dpa/lsw 13.09.2024 - 07:51 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 in Höhe des Dreiecks Hockenheim ist die Fahrbahn in Richtung Mannheim komplett gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind am Morgen noch im Einsatz.