Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn bei Rutesheim in der Nacht von Sonntag, 20. Oktober, auf Montag verletzt worden – zudem entstand ein hoher Schaden.

Die 22-jährige Fahrerin eines Fiats war gegen 0.20 auf der Autobahn 8 in Richtung München unterwegs. Sie fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Wie die Polizei berichtet, verlor sie auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die 22-Jährige geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Tanklastzug, der auf der rechten Spur fuhr. Bislang geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall ereignete, weil die Frau zu schnell unterwegs gewesen ist.

Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fiat ist derweil schrottreif: Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Der Schaden am Auflieger des Tanklastzugs beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 15 000 Euro. Zum Austritt von Flüssigkeit aus dem Tanklaster sei es dabei nicht gekommen.