Ein 51-Jähriger ist am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg unterwegs. Kurz vor dem Maustobel-Viadukt übermannt ihn der Sekundenschlaf und er kommt von der Fahrbahn ab.

Annika Mayer 14.04.2025 - 13:20 Uhr

Ein Auto hat sich am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) überschlagen und ist auf den Leitplanken gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-Jähriger gegen 8 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe „Maustobel-Viadukt“ offenbar in ein Sekundenschlaf fiel.