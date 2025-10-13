Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen mit seinem Mercedes von der A81 abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren. Grund dafür war wohl, dass der Mann kurz eingeschlafen war.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Sekundenschlaf am Steuer hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall auf der A81 mit zwei Verletzten zur Folge gehabt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger gegen 4.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs, als er kurz vor Pleidelsheim plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Grünstreifen fuhr.

 

Der Mercedes kippt zur Seite

Der Mercedes kippte dadurch zur Seite, stieß mit der rechten Schutzplanke zusammen und kam letztendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Sowohl der 19-Jährige als auch sein 21-jähriger Beifahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass wohl ein Sekundenschlaf für den Kontrollverlust des Fahrers sorgte.

Der Mercedes musste abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Die rechte Spur der A81 musste für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn bis etwa 5.50 Uhr gesperrt werden.