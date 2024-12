Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn bei Leonberg entsteht ein hoher Schaden. Die beiden Beteiligten kommen mit dem Schrecken davon.

Michael Bosch 14.12.2024 - 12:04 Uhr

Bei einem Unfall am Autobahndreieck Leonberg ist am Freitagabend ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 63-jähriger Ford-Fahrer gegen 23.25 Uhr auf der Überleitung in Richtung Würzburg zu spät bemerkt, dass die Autos vor ihm bremsten. Er krachte mit seinem Fahrzeug in das Stauende. Leidtragender war ein 50-Jähriger in einem BMW.