Ein 36-Jähriger war am Montagabend auf der B10 unterwegs, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen an der Kreuzung nach Pulverdingen und Hochdorf übersah.

Julia Amrhein 16.06.2026 - 11:34 Uhr

Ein 36-jähriger Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall auf der B10 bei Pulverdingen schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 21.40 Uhr von Vaihingen an der Enz in Richtung Stuttgart unterwegs, als er an einer Kreuzung nach links in Richtung Pulverdingen abbiegen wollte. Zeitgleich wollte ein 22-Jähriger mit seinem Cupra von der Pulverdinger Straße aus Richtung Hochdorf kommend nach links auf die B10 einbiegen.