Auf der B10 kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Eine 35-Jährige streift mit ihrem Auto eine Leitplanke, weil sie einem überholenden Motorradfahrer ausweicht.

Annika Mayer 14.11.2025 - 11:41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B10 in Stuttgart ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-jährige VW-Fahrerin gegen 20.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der B10 aus Esslingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen dem Dreieck Neckarpark und der Ausfahrt Wangen überholte ein unbekannter Motorradfahrer die 35-Jährige und einen weiteren Autofahrer, der auf dem linken Fahrsteifen unterwegs war, über den Mittelstreifen.