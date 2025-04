Beziehungsstreit in Winnenden Aggression am Adlerplatz: Paar greift Polizisten an

Ein lautstarker Streit eskaliert: In Winnenden wird ein Polizist verletzt, als ein Paar in einer dramatischen Nacht am Dienstag Widerstand gegen die Staatsgewalt leistet. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren.