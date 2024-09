Als es am Mittwochmittag zu einem Stau auf der Bundesstraße 14 bei Fellbach kommt, kann ein Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf das Auto vor ihm auf.

cl 12.09.2024 - 10:54 Uhr

Auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Fellbach-Süd zu stockendem Verkehr. In dieser Situation schätzte ein 43-jähriger Seat-Fahrer laut Polizei den Abstand zu einem vor ihm fahrenden Mercedes falsch ein. Als der Verkehr stoppte, kam es trotz Vollbremsung zum Auffahrunfall. Dabei wurden die Airbags des Seat ausgelöst.