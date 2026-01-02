Der Fahrer eines Rettungswagen will während einer Einsatzfahrt auf der B27 bei Ludwigsburg bei Rot abbiegen. Das bemerkt ein Mercedes-Fahrer zu spät.

Julia Amrhein 02.01.2026 - 16:08 Uhr

In der Silvesternacht sind auf der B27 ein Rettungswagen und ein Mercedes zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war das Einsatzfahrzeug gegen 1.10 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als dessen 43-jähriger Fahrer an der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Nord bei Rot nach links abbiegen wollte.