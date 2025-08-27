Ein Unbekannter wechselt auf der B27 bei Kornwestheim die Spuren. Das zwingt eine VW-Fahrerin dazu, auf die Bremse zu treten. Ein nachfolgender Autofahrer kann nicht mehr stoppen.

Julia Amrhein 27.08.2025 - 11:46 Uhr

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Dienstagabend auf der B27 einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Dieser war gegen 22.30 Uhr mit einem hellen Kleinwagen auf der rechten Spur in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als auf Höhe von Kornwestheim-Ost ein weiterer Autofahrer auf die Bundesstraße auffahren wollte. Der Unbekannte wechselte daher auf den linken Fahrstreifen.