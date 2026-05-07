Ein 18-Jähriger will von der Großingersheimer Straße aus auf die B27 abbiegen. Dort fährt jedoch gerade ein 53-Jähriger in einem Lastwagen. Wer hätte warten müssen?

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Lastwagen und ein VW sind am Mittwochmorgen auf der B27 in Bietigheim-Bissingen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 53-jährige Fahrer des Lasters die Kreuzung zur Großingersheimer Straße passieren, als es zum Zusammenstoß mit dem 18-jährigen VW-Fahrer kam. Dieser war wiederum von der Großingersheimer Straße aus nach links auf die Bundesstraße abgebogen.

 

Die erwähnte Kreuzung ist eigentlich ampelgeregelt – allerdings gaben beide Fahrer an, bei Grün gefahren zu sein. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt geben können. Diese erreichen die Polizei unter 07142/4050 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de.