Familienausflug mit Schrecken: In der Bocksteinhöhle auf der Schwäbischen Alb stürzt Kind mehrere Meter in die Tiefe. Wie geht es dem Mädchen inzwischen?
11.04.2026 - 10:17 Uhr
Nach dem Absturz einer Achtjährigen in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb ist das Kind nach Angaben der zuständigen Gemeinde auf dem Weg der Besserung. Das Mädchen werde voraussichtlich bereits am Montag ohne Verletzungen und bleibende Einschränkungen vom Krankenhaus entlassen, teilte die Gemeinde Öllingen (Alb-Donau-Kreis) mit.