Ein 23-Jähriger musste nach einem riskanten Überholmanöver zwischen Neckarrems und Hegnach vorzeitig wiedereinscheren. Das führte zu einem Zusammenstoß.

Julia Amrhein 17.02.2026 - 14:06 Uhr

Ein 23-Jähriger hat am Montag zwischen Neckarrems und Hegnach in Folge eines riskanten Überholmanövers einen Linienbus gestreift. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 19.30 Uhr trotz Überholverbots auf der Landesstraße mit seinem Audi ausgeschert, um an einem Wagen sowie an dem Bus vor sich vorbeizuziehen. Aufgrund der unübersichtlichen, kurvigen Strecke übersah der 23-Jährige dabei wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug und streifte beim vorzeitigen Wiedereinscheren die vordere linke Seite des Busses.