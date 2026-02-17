Ein 23-Jähriger musste nach einem riskanten Überholmanöver zwischen Neckarrems und Hegnach vorzeitig wiedereinscheren. Das führte zu einem Zusammenstoß.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein 23-Jähriger hat am Montag zwischen Neckarrems und Hegnach in Folge eines riskanten Überholmanövers einen Linienbus gestreift. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 19.30 Uhr trotz Überholverbots auf der Landesstraße mit seinem Audi ausgeschert, um an einem Wagen sowie an dem Bus vor sich vorbeizuziehen. Aufgrund der unübersichtlichen, kurvigen Strecke übersah der 23-Jährige dabei wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug und streifte beim vorzeitigen Wiedereinscheren die vordere linke Seite des Busses.

 

Schaden von insgesamt gut 5000 Euro

Das entgegenkommende Fahrzeug musste zudem nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort. Bei dem Unfall entstand am Linienbus ein Schaden von etwa 3000 Euro, der Schaden am Audi wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet weitere Zeugen sowie insbesondere die Person am Steuer des entgegenkommenden Wagens, sich unter 07154/13130 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.