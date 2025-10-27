Ein 25-Jähriger hat auf der B328 bei Murr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Der Fahrer stand laut Polizei mit 1,7 Promille unter Alkoholeinfluss.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 328 bei Murr ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 25-Jährige war gegen 1.20 Uhr von Großbottwar in Richtung Kleinaspach unterwegs, als er mutmaßlich infolge alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über seinen VW verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Grünstreifen.

 

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.