Bei einem schweren Verkehrsunfall im hessischen Landkreis Kassel sind in der Nacht vier Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war in der Nähe von Reinhardshagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt, wie das Polizeipräsidium Nordhessen am Morgen mitteilte.

dpa 22.08.2025 - 05:46 Uhr

