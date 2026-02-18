Auf der Strecke zwischen Deufringen und Gärtringen im Kreis Böblingen kommt es am Dienstag zu einem Unfall. Die Straße ist deshalb in beide Richtungen bis 18.40 Uhr gesperrt.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Ein 45-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstag auf der Deufringer Straße aus Richtung Gärtringen (Kreis Böblingen) auf die Gegenspur gekommen und stieß mit dem Ford einer 35-Jährigen zusammen. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke war in beide Richtung bis 18.40 Uhr gesperrt. Laut Polizei war der 45-Jährige gegen 15.10 Uhr auf der Straße unterwegs, als er nach rechts von seiner Fahrspur abkam und in den Grünstreifen geriet. Warum, ist noch nicht klar. Mutmaßlich beim Gegenlenken verlor der 45-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf die Gegenfahrspur schleuderte. Dort kollidierte eine entgegenkommende 35-Jährige mit ihrem Ford Transit frontal mit der Beifahrerseite des VW.

 
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Foto: SDMG

Der 45-Jährige im VW sowie die 35-jährige Ford-Fahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 35 000 Euro. Bei dem Unfall wurden zudem ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt, der Sachschaden beträgt hier etwa 300 Euro.

Aufgrund austretender Betriebsflüssigkeiten musste die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle nass gereinigt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreisstraße bis gegen 18.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.