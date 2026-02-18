Auf der Strecke zwischen Deufringen und Gärtringen im Kreis Böblingen kommt es am Dienstag zu einem Unfall. Die Straße ist deshalb in beide Richtungen bis 18.40 Uhr gesperrt.

Melissa Schaich 17.02.2026 - 16:16 Uhr

Ein 45-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstag auf der Deufringer Straße aus Richtung Gärtringen (Kreis Böblingen) auf die Gegenspur gekommen und stieß mit dem Ford einer 35-Jährigen zusammen. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke war in beide Richtung bis 18.40 Uhr gesperrt. Laut Polizei war der 45-Jährige gegen 15.10 Uhr auf der Straße unterwegs, als er nach rechts von seiner Fahrspur abkam und in den Grünstreifen geriet. Warum, ist noch nicht klar. Mutmaßlich beim Gegenlenken verlor der 45-Jährige dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf die Gegenfahrspur schleuderte. Dort kollidierte eine entgegenkommende 35-Jährige mit ihrem Ford Transit frontal mit der Beifahrerseite des VW.