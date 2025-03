Mittwochabend kam es in der Nähe von Aldingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Auffahrunfall. Ein Skoda-Fahrer hatte in die Bremsen steigen müssen, nachdem zwei Autos unerwartet auf eine Kreuzung einfuhren.

Julia Amrhein 13.03.2025 - 16:02 Uhr

Zwei Autofahrer sind am Mittwochabend bei Remseck wohl trotz roter Ampel abgebogen, was einen Auffahrunfall zur Folge hatte – um den sich die Unbekannten aber nicht weiter scherten. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 40-Jähriger gegen 18.50 Uhr in der Nähe von Aldingen mit seinem Skoda von der L 1144 nach links auf die L 1100 in Richtung Neckarrems abbiegen. Hinter ihm fuhr eine 44-Jährige in einem Mercedes. Zur selben Zeit näherten sich ein Peugeot und ein VW aus Richtung Stuttgart der Kreuzung, die beide schließlich Richtung Ludwigsburg abbogen – trotz Rotlicht.