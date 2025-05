Bei dem Zusammenstoß wird die 19 Jahre alte Fahrerin des BMW leicht verletzt. Es entsteht zudem ein hoher Sachschaden.

Ulrike Otto 04.05.2025 - 11:27 Uhr

Eine Leichtverletzte und 32 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18.45 Uhr an der Auf- und Abfahrt der A8 bei Leonberg-West (Kreis Böblingen) ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 19-Jährige mit ihrem BMW Mini aus Richtung Stuttgart kommend von der Autobahn abgefahren. Sie wollte bei Grün die Kreuzung überqueren in Richtung Brennerstraße in Leonberg.