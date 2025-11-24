Ein 29-Jährige war in der Nacht auf Montag bei Bietigheim-Bissingen zu schnell auf nasser Fahrbahn unterwegs. Er überfuhr eine Verkehrsinsel und wurde schließlich im Wagen eingeklemmt.

Julia Amrhein 24.11.2025 - 15:26 Uhr

Nach einem Unfall in der Nacht auf Montag musste die Kreuzung der K1671 und der Carl-Benz-Straße bei Bietigheim-Bissingen für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 29-Jähriger gegen 3.50 Uhr mit seinem Sprinter von der B27 aus die Kreisstraße in Richtung Bissingen entlang gefahren, als er – wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit – auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über ein Fahrzeug verlor.