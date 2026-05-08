Ein 66-Jährige wollte kurz vor dem Grotztunnel bei Bissingen in eine Straße abbiegen. Hierbei nahm er jedoch einem Opel-Fahrer die Vorfahrt.

Julia Amrhein 08.05.2026 - 14:12 Uhr

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag kurz vor dem Grotztunnel bei Bissingen ereignet hat. Laut Polizei hatte ein 66-Jähriger gegen 15.20 Uhr von der L1110 nach links in die Straße „Im Erlengrund“ abbiegen wollen, wobei er jedoch einen entgegenkommenden 53-jährigen Opel-Fahrer übersah und mit diesem zusammenstieß.