Eine 43-Jährige ist in der Nacht auf Freitag am Steuer ihres BMWs vom Schlaf übermannt worden. Sie kommt daraufhin von der Landesstraße ab.

Julia Amrhein 27.09.2024 - 11:06 Uhr

Ein Sekundenschlaf am Steuer hat in der Nacht auf Freitag einen Schaden von gut 30 000 Euro nach sich gezogen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 43-Jährige gegen 2 Uhr mit ihrem BMW auf der Landesstraße von Bissingen kommend in Richtung Tamm unterwegs, als ihr kurz nach einer Gärtnerei die Augen zufielen.