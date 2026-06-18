Eine 74-Jährige ist am Mittwoch schwer verletzt worden. Warum sie mit ihrem VW auf der Fahrt von Böblingen in Richtung Holzgerlingen von der Straße abkam, ist noch unklar.

Wolfgang Berger 18.06.2026 - 13:01 Uhr

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin am Mittwoch von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 13.45 Uhr auf der Tübinger Straße von Böblingen in Richtung Holzgerlingen unterwegs. Die 74-Jährige geriet in einer Linkskurve nach rechts in den Grünsteifen, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, und der VW kippte schließlich auf die Seite.