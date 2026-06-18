Eine 74-Jährige ist am Mittwoch schwer verletzt worden. Warum sie mit ihrem VW auf der Fahrt von Böblingen in Richtung Holzgerlingen von der Straße abkam, ist noch unklar.

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin am Mittwoch von der Straße abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war die Frau gegen 13.45 Uhr auf der Tübinger Straße von Böblingen in Richtung Holzgerlingen unterwegs. Die 74-Jährige geriet in einer Linkskurve nach rechts in den Grünsteifen, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern, und der VW kippte schließlich auf die Seite.

 

Die Seniorin musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro belaufen.