Autos kollidieren an Kreuzung – Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidieren am Donnerstag zwei Autos. Ein Mercedes landet auf dem Dach. Der Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Annika Mayer 03.04.2025 - 22:53 Uhr

Zwei Autos sind am Donnerstag auf der B296 bei Calw-Stammheim kollidiert. Einer der Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am Abend sagte.