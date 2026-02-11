Nach einem tödlichen Unfall bei Crailsheim bleibt die L2218 gesperrt. Was über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem Lkw bisher bekannt ist.

red/dpa/lsw 11.02.2026 - 06:39 Uhr

Beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Autofahrer gestorben. Der 39-Jährige ist mit seinem Wagen in der Nacht bei Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Lastwagen geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer sei tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 51-jährige Lastwagenfahrer zog sich demnach leichte Verletzungen zu.