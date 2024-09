Bei Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Lea Jansky 30.09.2024 - 07:05 Uhr

Am Sonntagabend ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße bei Hirschlanden (Kreis Ludwigsburg) gekommen, bei dem zwei junge Menschen leicht verletzt wurden. Kurz nach 21 Uhr ist ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer nach Aussagen der Polizei von Ditzingen nach Schöckingen gefahren und verlor nach Vermutungen der Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug, weil er zu schnell unterwegs war. Der 19-Jährige kam von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen auf der rechten Seite und in die Böschung. Daraufhin wurde der Mercedes zurück auf die Fahrbahn gedrängt und kippte dort auf die linke Seite.