Ein 19-Jähriger rast mit seinem Auto über eine Straße im Kreis Böblingen, verliert die Kontrolle und rammt einen Funkmast. Das Auto landet im Straßengraben.

Vier Menschen sind bei einem Unfall bei Ehningen im Kreis Böblingen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-jähriger Autofahrer am Freitagabend auf einer Kreisstraße zu schnell unterwegs gewesen. Das Auto sei von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Funkmast gerammt und sei rund 20 Meter durch die Luft geschleudert worden. Der Mercedes landete schließlich in einem Straßengraben.

 

Der Unfall habe sich gegen 21 Uhr ereignet. Mit dem Fahrer seien drei weitere minderjährige Personen unterwegs gewesen, die „glücklicherweise nur leicht verletzt“ wurde, teilte die Polizei mit. Die Insassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Auto wurde durch den Aufprall offenbar 20 Meter weit durch die Luft geschleudert. Foto: SDMG

Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Funkmast könne derzeit noch nicht beziffert werden, teilte die Polizei mit. Der Mast sei aber durch den Aufprall komplett aus der Verankerung gerissen worden.