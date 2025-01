Baden-Württemberg Glatte Straßen sorgen für zahlreiche Unfälle im Südwesten

Bei den winterlichen Bedingungen kam es in Baden-Württemberg zu zahlreichen Unfällen. In Mannheim krachte ein Auto in einen Streifenwagen, der vor Glätte warnte. Auf der A 81 im Kreis Konstanz überschlug sich ein Polizeiauto. Ein Überblick.