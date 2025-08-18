Ein 64-Jähriger übersieht auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall gibt es drei Verletzte.

Maximilian Kroh 18.08.2025 - 18:16 Uhr

Auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar hat es am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-Jähriger auf der L1138 in Richtung Benningen und wollte an der Kreuzung zur Steinheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto eines 67-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt, es kam zur Kollision.