Ein 64-Jähriger übersieht auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein entgegenkommendes Auto. Bei dem Unfall gibt es drei Verletzte.

Ludwigsburg: Maximilian Kroh (kro)

Auf der Landstraße zwischen Freiberg am Neckar und Benningen am Neckar hat es am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 64-Jähriger auf der L1138 in Richtung Benningen und wollte an der Kreuzung zur Steinheimer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah er das entgegenkommende Auto eines 67-Jährigen und nahm ihm die Vorfahrt, es kam zur Kollision.

 

Verletzte kommen ins Krankenhaus

Sowohl der Verursacher des Unfalls als auch der 67-Jährige und dessen 64-Jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L1138 war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde voll gesperrt.