Ein Autofahrer biegt auf eine Landstraße ein. Dabei übersieht er laut Polizei einen Motorradfahrer.

red/dpa 07.09.2025 - 09:42 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Landstraße bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlingen) tödlich verletzt worden. Ein 90 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagnachmittag von einem Parkplatz nach links auf die Landstraße einbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Laut der Mitteilung der Polizei übersah der 90-Jährige demnach den 71 Jahre alten Motorradfahrer.