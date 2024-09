BMW kracht in Betonmauer – B10 stundenlang gesperrt

Ein BMW-Fahrer verliert am Dienstagabend auf der B10 bei Göppingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in eine Schutzplanke und dann in eine Betonmauer. Der Fahrer wird nicht verletzt, es entsteht hoher Schaden.

Matthias Kapaun 25.09.2024 - 10:59 Uhr

Ein 33 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Dienstagabend auf der B10 bei Göppingen einen Unfall verursacht, bei dem sein Fahrzeug total beschädigt wurde und hoher Sachschaden entstand. Die B10 musste in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa drei Stunden gesperrt werden.