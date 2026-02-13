Ein 40-Tonner ist am Freitagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Großbottwar und Aspach umgekippt. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Julia Amrhein 13.02.2026 - 09:13 Uhr

Ein Tankwagen ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der B328 zwischen Großbottwar und Aspach auf Höhe des Häckselplatzes umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug vermutlich mit Gefahrgut beladen, es geht aber keine Gefährdung von der Ladung aus, da diese bislang nicht austritt. Zur Sicherung ist der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Asperg im Einsatz.