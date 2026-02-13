Ein 40-Tonner ist am Freitagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Großbottwar und Aspach umgekippt. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Tankwagen ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der B328 zwischen Großbottwar und Aspach auf Höhe des Häckselplatzes umgekippt. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug vermutlich mit Gefahrgut beladen, es geht aber keine Gefährdung von der Ladung aus, da diese bislang nicht austritt. Zur Sicherung ist der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Asperg im Einsatz.

 

Umleitung wurde eingerichtet

Nach ersten Informationen musste der Fahrer des Tanklastzuges wohl einem anderen Fahrzeug ausweichen, woraufhin das Fahrzeug in den Grünstreifen geriet und anschließend auf die Seite kippte. Der Fahrer wurde hierbei wohl in der Fahrerkabine eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Eine Spur des Autobahnzubringers ist derzeit gesperrt, die Bergung könnte sich komplizierter gestalten und daher noch etwas hinziehen. Unter anderem müssen die gut 25 Tonnen Ladung kontrolliert abgepumpt werden. Hierfür stellt ein Unternehmen aus dem Landkreis Ludwigsburg mehrere Behältnisse zur Verfügung. Wer kann, sollte die Unfallstelle also am besten umfahren. Eine Umleitung wurde zudem eingerichtet.