Bei einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld ist am Donnerstag ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Die Straße musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Laureta Nrecaj 19.07.2024 - 13:12 Uhr

Ein 66-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der Straße zwischen Häfnerhaslach und Zaberfeld schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 11 Uhr ereignet. Dem 66-Jährigen auf seiner Yamaha kam in einer engen Linkskurve ein 19-Jähriger mit einem Sattelzug entgegen. Da der Motorradfahrer die Fahrbahn vermutlich nicht so weit rechts wie möglich befuhr, kam es zum Zusammenstoß.