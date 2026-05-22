Nach einem Unfall zwischen Hildrizhausen und Gärtringen musste die A81 in Richtung Singen stundenlang voll gesperrt werden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.34 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen (Landkreis Böblingen) ungebremst auf einen Sprinter aufgefahren. Nach Polizeiangaben war der 40-jährige Fahrer des Mercedes-Benz Sprinters auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als der BMW 1er des 41-Jährigen von hinten in das Fahrzeug krachte.

 

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Sprinter quer über alle Fahrstreifen ins Schleudern, rammte die Betonschutzwand am Mittelstreifen und kippte auf die rechte Seite. Das Fahrzeug blockierte anschließend alle drei Spuren. Der BMW kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden laut Polizeibericht leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.