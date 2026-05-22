Nach einem Unfall zwischen Hildrizhausen und Gärtringen musste die A81 in Richtung Singen stundenlang voll gesperrt werden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Eddie Langner 22.05.2026 - 08:53 Uhr

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.34 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen (Landkreis Böblingen) ungebremst auf einen Sprinter aufgefahren. Nach Polizeiangaben war der 40-jährige Fahrer des Mercedes-Benz Sprinters auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als der BMW 1er des 41-Jährigen von hinten in das Fahrzeug krachte.