Nach einem Auffahrunfall zwischen Hildrizhausen und Gärtringen auf der A81 musste die Autobahn in Richtung Singen stundenlang voll gesperrt werden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein 41-Jähriger ist am Donnerstag gegen 22.34 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Hildrizhausen und Gärtringen (Landkreis Böblingen) ungebremst auf einen Sprinter aufgefahren. Nach Polizeiangaben war der 40-jährige Fahrer des Mercedes-Benz Sprinters auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als der BMW 1er des 41-Jährigen von hinten in das Fahrzeug krachte.

Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Sprinter quer über alle Fahrstreifen ins Schleudern, rammte die Betonschutzwand am Mittelstreifen und kippte auf die rechte Seite. Das Fahrzeug blockierte anschließend alle drei Spuren. Der BMW kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden laut Polizeibericht leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Laut Polizeibericht war dieser BMW 1er von hinten auf den Sprinter aufgefahren. Foto: SDMG

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Autos und den Verkehrseinrichtungen beläuft sich auf 60 000 Euro. Die Autobahn war zwischen 22.34 Uhr und 2 Uhr in Fahrtrichtung Singen komplett gesperrt. Es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. Feuerwehr, Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Weil der genaue Unfallhergang wohl noch unklar ist, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, Telefon 0711 / 68 69-0 oder E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.