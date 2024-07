Eine Frau ist im Landkreis Lörrach mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei der 42-Jährigen an, weil ein Verdacht auf Fahruntüchtigkeit vorlag, sagte ein Polizeisprecher.

Unmittelbar vor ihrem schweren Unfall streifte sie am späten Donnerstagabend bei Kandern ein entgegenkommendes Fahrzeug. Danach überschlug sich ihr Auto, als sie von der Straße abkam. Per Rettungshubschrauber kam sie in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Das Ergebnis des Bluttests ist bislang nicht bekannt.