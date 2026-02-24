Ein VW-Fahrer ist bei Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen und mit seinem Auto in einen Bach gestürzt. Gesundheitliche Gründen hatten wohl zu dem Unfall geführt.

Julia Amrhein 24.02.2026 - 10:32 Uhr

Ein 43-Jähriger hat am Montag bei Kleinglattbach aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über seinen VW verloren und ist von der Straße abgekommen. Laut Polizei war der Mann gegen 11.45 Uhr auf der L1125 in Richtung des Gewerbegebiets „Perfekter Standort“ unterwegs, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam, über eine Grünfläche und das Gelände des Bauhofs fuhr und schlussendlich mit seinem Wagen in ein Bachbett stürzte.