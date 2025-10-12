Auf der Glemseckstraße übersieht ein 35-Jähriger Audi-Fahrer am Samstag drei vor ihm wartende Autos. Der Aufprall schiebt alle Fahrzeuge ineinander. Zwei Personen werden verletzt.

Leonberg: Marius Venturini (mv)

Vier beschädigte Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom Samstagnachmittag i der Leonberger Glemseckstraße (L 1187). Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Audi-Fahrer um 16.38 Uhr Richtung Glemseck unterwegs. An der Einmündung zum Rappenhof erkannte er die drei vor ihm verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und krachte ins Heck des hinteren Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die wartenden Fahrzeuge ineinandergeschoben und beschädigt.

 

Eine 22-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten, ein 33-jähriger Ford-Fahrer und eine 38-jährige VW-Fahrerin, blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von circa 30 000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Straße eine Stunde in beide Richtungen gesperrt

Die L 1187 war im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen während der Bergung des Audi sowie der Reinigung der Fahrbahn für etwa eine Stunde gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Straßenmeisterei Magstadt im Einsatz.