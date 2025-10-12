Auf der Glemseckstraße übersieht ein 35-Jähriger Audi-Fahrer am Samstag drei vor ihm wartende Autos. Der Aufprall schiebt alle Fahrzeuge ineinander. Zwei Personen werden verletzt.

Marius Venturini 12.10.2025 - 12:05 Uhr

Vier beschädigte Fahrzeuge und zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom Samstagnachmittag i der Leonberger Glemseckstraße (L 1187). Wie die Polizei berichtet, war ein 35-jähriger Audi-Fahrer um 16.38 Uhr Richtung Glemseck unterwegs. An der Einmündung zum Rappenhof erkannte er die drei vor ihm verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge zu spät und krachte ins Heck des hinteren Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die wartenden Fahrzeuge ineinandergeschoben und beschädigt.