Nach einem Zusammenprall am Leonberger Dreieck kommt es am Montagmorgen zu Behinderungen.

Thomas K. Slotwinski 30.09.2024 - 11:28 Uhr

Bei einem Unfall am Montagmorgen am Leonberger Autobahndreieck wurde eine Person leicht verletzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin prallte an der Abzweigung der von der A 8 aus Richtung München auf die A 81 in Richtung Heilbronn gegen 6.45 Uhr ein VW auf einen Audi. Beide Autos standen quer, deshalb musste die Fahrbahn kurz vor dem Engelbergtunnel komplett gesperrt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Behinderungen.